Scout24 Aktie News: Scout24 zieht am Montagmittag deutlich an

Die Aktie von Scout24 gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,0 Prozent auf 61,36 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,0 Prozent auf 61,36 EUR. Bei 63,32 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,50 EUR. Bisher wurden heute 123.059 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 07.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 63,32 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 3,19 Prozent wieder erreichen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 24,84 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 65,58 EUR.

Scout24 gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,25 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 107,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,90 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Scout24 am 08.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

