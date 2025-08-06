DAX24.313 +1,6%ESt505.345 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,39 +0,6%Gold3.381 +0,4%
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig Bank of England passt Leitzins nach unten an - Erstmals zwei Abstimmungen nötig
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag
Aktienkurs aktuell

Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit negativen Vorzeichen

07.08.25 12:07 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 115,90 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Scout24
114,10 EUR -4,50 EUR -3,79%
Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 115,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 111,90 EUR aus. Mit einem Wert von 113,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 47.872 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 markierte das Papier bei 122,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Am 20.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,43 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,03 EUR aus.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,73 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 91,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Scout24-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
12:11Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
12:11Scout24 OutperformRBC Capital Markets
11:51Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 NeutralUBS AG
05.08.2025Scout24 HoldJefferies & Company Inc.
