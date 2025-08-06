Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Scout24

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,4 Prozent auf 115,10 EUR ab.

Um 15:49 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,4 Prozent auf 115,10 EUR ab. Die Scout24-Aktie sank bis auf 111,90 EUR. Bei 113,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 91.029 Scout24-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 122,80 EUR erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 6,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,75 Prozent.

Nach 1,32 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,43 EUR je Scout24-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 112,03 EUR an.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,73 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.10.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,28 EUR fest.

