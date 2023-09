Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag fester

Scout24 im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 63,46 EUR zu.

Die Scout24-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 63,46 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 64,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 23.404 Scout24-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,36 EUR) erklomm das Papier am 04.09.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 1,40 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (46,12 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 27,32 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,02 EUR.

Am 08.08.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,96 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 109,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 07.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,38 EUR je Scout24-Aktie.

