Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 62,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 62,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 62,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 62,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.275 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.09.2023 bei 64,36 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 2,22 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,75 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,02 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 08.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,96 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 109,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,36 EUR je Aktie.

