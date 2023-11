Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Mittag zu

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 60,36 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 60,36 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 60,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.755 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 67,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,13 Prozent hinzugewinnen. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 30,88 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,79 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 02.11.2023. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 132,80 EUR im Vergleich zu 114,70 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 27.03.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,47 EUR je Scout24-Aktie.

