Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Vormittag zu

Die Aktie von Scout24 zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 59,40 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 59,40 EUR. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 59,42 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,96 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.175 Scout24-Aktien.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,08 EUR an. 12,93 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 46,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Mit Abgaben von 22,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,79 EUR aus.

Am 02.11.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 132,80 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,47 EUR je Aktie belaufen.

