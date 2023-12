Scout24 Aktie News: Scout24 büßt am Donnerstagvormittag ein

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 63,44 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 63,44 EUR ab. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 63,32 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.087 Scout24-Aktien.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,08 EUR an. 5,74 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,12 EUR am 28.12.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,91 EUR je Scout24-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 02.11.2023. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,80 EUR – ein Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 114,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen

Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittag mit grünem Vorzeichen

XETRA-Handel: MDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone