Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 64,44 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 64,44 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 64,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.130 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 47,31 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 26,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 70,01 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,54 EUR je Scout24-Aktie.

