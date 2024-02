Scout24 Aktie News: Scout24 verzeichnet am Donnerstagmittag kaum Ausschläge

Blick auf Scout24-Kurs

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Scout24-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 65,50 EUR an der Tafel.

Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie um 11:44 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 65,50 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 65,96 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,28 EUR nach. Bei 65,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.070 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.01.2024 bei 69,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 5,35 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,28 EUR. Dieser Wert wurde am 10.02.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,24 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 71,34 EUR.

Am 02.11.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 132,80 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,70 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Scout24 wird am 28.03.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Scout24.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

