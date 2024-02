Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 65,52 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 09:00 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 65,52 EUR. Die Scout24-Aktie legte bis auf 65,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Scout24-Aktie gab in der Spitze bis auf 65,52 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 65,52 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 275 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 31.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 69,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 5,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.02.2023 bei 50,28 EUR. Abschläge von 23,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 71,34 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,80 EUR – ein Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 114,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 27.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Scout24.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im MDAX

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 3 Jahren eingefahren

XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels in Grün