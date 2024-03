Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 68,28 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 68,28 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 69,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,88 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 20.313 Aktien.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 70,36 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 2,96 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.03.2023 Kursverluste bis auf 51,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 24,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 74,84 EUR angegeben.

Am 28.02.2024 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 132,50 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Scout24 einen Umsatz von 115,20 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 27.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,90 EUR im Jahr 2024 aus.

