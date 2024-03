Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Freitagnachmittag fester

Scout24 im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 67,88 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 67,88 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 69,26 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,88 EUR. Zuletzt wechselten 34.424 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.02.2024 auf bis zu 70,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 3,65 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.03.2023 (51,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 74,84 EUR an.

Scout24 veröffentlichte am 28.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,51 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 132,50 EUR gegenüber 115,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 02.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Scout24 dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 27.03.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,90 EUR je Scout24-Aktie.

