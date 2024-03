Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Freitagvormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 68,72 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 68,72 EUR zu. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 69,26 EUR zu. Bei 68,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.398 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Am 10.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,35 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Scout24-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,12 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 73,04 EUR für die Scout24-Aktie.

Am 28.02.2024 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,64 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,51 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 02.05.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2024 2,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

