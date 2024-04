Scout24 Aktie News: Scout24 verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Scout24 zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 70,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 09:01 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 70,65 EUR an der Tafel. Bei 70,65 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 70,50 EUR. Bei 70,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 263 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 71,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Scout24-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 53,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Scout24-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 75,88 EUR.

Am 28.02.2024 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 132,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 115,20 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Nachmittag im Minus

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag