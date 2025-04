Scout24 Aktie News: Scout24 schiebt sich am Mittag vor

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 93,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 3,2 Prozent auf 93,50 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.314 Scout24-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 102,60 EUR. Gewinne von 9,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 64,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 45,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,45 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 94,95 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

März 2025: Experten empfehlen Scout24-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten