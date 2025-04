Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Aufschlag

Scout24 im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,0 Prozent auf 94,25 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 94,25 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 94,75 EUR. Bei 91,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 40.670 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,86 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 64,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 46,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR an Scout24-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,45 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 94,95 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Scout24 die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

MDAX-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scout24-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

März 2025: Experten empfehlen Scout24-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten