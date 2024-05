Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Mittag zu

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 72,35 EUR.

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 72,35 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 72,75 EUR. Bei 71,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 11.688 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 72,90 EUR markierte der Titel am 02.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,76 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 26,36 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,63 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 07.08.2025 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,84 EUR je Aktie.

