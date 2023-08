Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 61,60 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 61,60 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 62,50 EUR. Bei 62,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 34.809 Aktien.

Bei 63,32 EUR erreichte der Titel am 07.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 2,79 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 25,13 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,73 EUR.

Am 04.05.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 107,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Scout24 möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,28 EUR je Aktie.

