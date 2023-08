Scout24 Aktie News: Scout24 verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Scout24-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 60,00 EUR ab.

Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 60,00 EUR. Bei 59,78 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 89.798 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.08.2023 bei 63,32 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 5,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,13 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,73 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie eingefahren. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 121,90 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 107,90 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 08.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,28 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

