Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Dienstagvormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 61,74 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 61,74 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Scout24-Aktie bei 62,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.569 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 07.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 63,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (46,12 EUR). Abschläge von 25,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 65,73 EUR.

Scout24 gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,25 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 121,90 EUR im Vergleich zu 107,90 EUR im Vorjahresquartal.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Scout24 rechnen Experten am 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,27 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Scout24-Aktie mit deutlichen Aufschlägen: Scout24 wird optimistischer nach Sprengnetter-Kauf - Jahresprognose angehoben

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Scout24-Investment abgeworfen

So schätzen die Analysten die Scout24-Aktie im Juli 2023 ein