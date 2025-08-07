DAX24.173 -0,1%ESt505.344 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,81 +0,6%Gold3.391 -0,2%
Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag höher

08.08.25 12:05 Uhr
Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 119,00 EUR zu.

Um 11:49 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 119,00 EUR zu. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 119,00 EUR zu. Bei 116,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 14.045 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 122,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 80,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2024 mit 1,32 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,42 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,63 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Scout24 am 30.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Scout24 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,24 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Scout24

DatumRatingAnalyst
12:11Scout24 BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:41Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Scout24 OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025Scout24 BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Scout24 OverweightJP Morgan Chase & Co.
