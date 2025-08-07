Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 119,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,9 Prozent auf 119,00 EUR. Bei 120,00 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 116,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.532 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 3,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 65,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 80,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,42 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 117,63 EUR.
Am 25.03.2021 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2020 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 91,20 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 91,20 Mio. EUR.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 3,24 EUR im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:56
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|12:11
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
