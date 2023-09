Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 63,62 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 63,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 64,34 EUR. Bei 63,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 31.379 Stück.

Am 04.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 1,16 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,02 EUR.

Am 08.08.2023 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,96 EUR – ein Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 109,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Scout24 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

