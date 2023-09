Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Scout24. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 63,92 EUR.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 63,92 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 63,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,92 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 18 Aktien.

Am 04.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,36 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,69 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Scout24-Aktie 38,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 68,02 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 08.08.2023. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,34 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 121,96 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 109,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,18 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,38 EUR je Scout24-Aktie.

