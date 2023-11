Scout24 Aktie News: Anleger greifen bei Scout24 am Mittag zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 61,98 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 61,98 EUR nach oben. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 62,88 EUR zu. Bei 62,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 18.726 Scout24-Aktien den Besitzer.

Bei 67,08 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Scout24-Aktie mit einem Verlust von 25,59 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 68,79 EUR angegeben.

Am 02.11.2023 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 132,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 114,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Scout24-Aktie.

