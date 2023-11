Scout24 Aktie News: Scout24 behauptet sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Scout24-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 61,48 EUR.

Bei der Scout24-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 61,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 62,88 EUR. In der Spitze fiel die Scout24-Aktie bis auf 61,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 62,00 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 5.553 Aktien.

Bei 67,08 EUR markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 9,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 24,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 68,79 EUR.

Scout24 gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Scout24 einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,78 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,50 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Gewinnzone

MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag in Grün

MDAX-Wert Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr eingefahren