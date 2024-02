Scout24 Aktie News: Scout24 büßt am Vormittag ein

Kursverlauf

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Minus bei 62,18 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 62,18 EUR. Die Scout24-Aktie sank bis auf 61,76 EUR. Bei 62,28 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 306 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 69,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 11,29 Prozent wieder erreichen. Bei 50,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.02.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 23,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,12 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,34 EUR.

Am 02.11.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 132,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 114,70 EUR umsetzen können.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 28.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,54 EUR je Aktie.

