Scout24 Aktie News: Scout24 fällt am Dienstagmittag

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 70,00 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 70,00 EUR. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 68,85 EUR. Bei 70,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.561 Scout24-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,15 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 1,62 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 53,28 EUR am 11.07.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,12 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 75,88 EUR.

Am 28.02.2024 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 01.05.2025.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

