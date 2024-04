Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagnachmittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 69,20 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Scout24-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,4 Prozent auf 69,20 EUR nach. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 68,85 EUR ein. Bei 70,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 63.754 Scout24-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 71,15 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,82 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,12 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 74,99 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Scout24 am 28.02.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,51 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Scout24 mit einem Umsatz von insgesamt 132,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 115,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 02.05.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Scout24.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,88 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Verluste in Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Nachmittag im Minus

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag