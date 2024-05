Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 71,95 EUR.

Um 11:43 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 71,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 72,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.148 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2024 markierte das Papier bei 72,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR ab. Mit Abgaben von 25,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Scout24-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,27 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,63 EUR je Scout24-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,84 EUR je Scout24-Aktie.

