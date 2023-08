Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 61,48 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 61,48 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Scout24-Aktie bei 61,56 EUR. Bei 61,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 4.998 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 63,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,99 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,12 EUR am 28.12.2022. Mit einem Kursverlust von 24,98 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,83 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Scout24 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,25 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 121,96 EUR – ein Plus von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 107,90 EUR erwirtschaftet hatte.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

