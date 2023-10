Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 66,04 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 66,04 EUR zu. In der Spitze legte die Scout24-Aktie bis auf 66,30 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.340 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.09.2023 bei 66,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 1,39 Prozent Luft nach oben. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,12 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,16 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,02 EUR.

Am 08.08.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 109,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 121,96 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,41 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag freundlich

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter