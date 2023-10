Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 65,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 65,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 65,64 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 877 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 25.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,96 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,12 EUR am 28.12.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,91 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 68,02 EUR.

Scout24 ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,18 Prozent auf 121,96 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,70 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 02.11.2023 erwartet. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Scout24 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,41 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste

Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag freundlich

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels leichter