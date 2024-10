Scout24 Aktie News: Scout24 legt am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 79,50 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:03 Uhr 0,4 Prozent auf 79,50 EUR. Kurzfristig markierte die Scout24-Aktie bei 79,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 79,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.080 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2023 bei 55,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,22 EUR je Scout24-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 79,49 EUR angegeben.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.10.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Scout24 dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,70 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus

MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Scout24-Investition von vor einem Jahr eingebracht

KW 40: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche