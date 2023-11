Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 63,58 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 63,58 EUR zu. Die Scout24-Aktie legte bis auf 63,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 62,52 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 20.809 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 5,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 46,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 37,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,79 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Scout24 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 132,80 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 114,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 27.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,50 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

