Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von Scout24 zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 63,92 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 63,92 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Scout24-Aktie bis auf 64,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47.207 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 67,08 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Scout24-Aktie 4,94 Prozent zulegen. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,12 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Scout24-Aktie derzeit noch 27,85 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 68,79 EUR.

Scout24 gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 132,80 EUR – ein Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 114,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 27.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,50 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

