Scout24 Aktie News: Scout24 tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Aktie von Scout24 hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Scout24-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 62,70 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Scout24-Aktie um 09:05 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 62,70 EUR. Bei 62,82 EUR erreichte die Scout24-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die Scout24-Aktie bis auf 62,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,52 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.856 Scout24-Aktien.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 67,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 6,99 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 46,12 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 68,79 EUR an.

Am 02.11.2023 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,50 EUR je Scout24-Aktie.

