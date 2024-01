Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 66,06 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 66,06 EUR. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 66,06 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 66,46 EUR. Bisher wurden heute 1.243 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 67,70 EUR an. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 2,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,93 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 25,93 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,01 EUR.

Am 02.11.2023 hat Scout24 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,42 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 132,80 EUR gegenüber 114,70 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,54 EUR je Scout24-Aktie.

Redaktion finanzen.net

