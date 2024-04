Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochnachmittag schwächer

Aktie im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 68,50 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die Scout24-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 68,50 EUR ab. Die Scout24-Aktie sank bis auf 67,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.247 Scout24-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,15 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 3,87 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,28 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 28,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2022 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,12 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Scout24-Aktie bei 74,99 EUR.

Am 28.02.2024 legte Scout24 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,51 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 132,50 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 115,20 EUR erwirtschaftet worden.

Am 02.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,89 EUR je Aktie.

