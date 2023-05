Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Scout24 58,22 EUR

Die Scout24-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 58,16 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 58,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 58,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 805 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,88 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,70 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 65,78 EUR für die Scout24-Aktie.

Scout24 veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,97 Prozent auf 121,90 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 107,90 EUR erwirtschaftet worden.

Scout24 wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 08.08.2023 vorlegen. Am 14.08.2024 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

