Scout24 Aktie News: Scout24 stabilisiert sich am Freitagmittag

Die Aktie von Scout24 hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Scout24-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 71,50 EUR.

Die Scout24-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 71,50 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,80 EUR zu. In der Spitze büßte die Scout24-Aktie bis auf 70,75 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,75 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26.306 Scout24-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,90 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2024. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 1,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,48 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,27 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 78,63 EUR aus.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 EUR, nach 0,50 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

