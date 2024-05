Scout24 Aktie News: Scout24 am Vormittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 71,35 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Scout24-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 71,35 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Scout24-Aktie bei 71,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.117 Scout24-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (72,90 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 53,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 33,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,63 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 91,20 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Scout24-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,84 EUR im Jahr 2024 aus.

