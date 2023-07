Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag mit Abschlägen

Kurs der Scout24

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 54,62 EUR.

Die Scout24-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 54,62 EUR abwärts. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,28 EUR nach. Bei 54,32 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 166.951 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 61,54 EUR markierte der Titel am 02.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (46,12 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,75 EUR.

Am 04.05.2023 hat Scout24 die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,25 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 121,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 107,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Scout24-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. Scout24 dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24 im Jahr 2023 2,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

