Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 61,80 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 61,80 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 61,96 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,86 EUR. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.521 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (63,32 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 46,12 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 34,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 66,97 EUR je Scout24-Aktie an.

Am 08.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,18 Prozent auf 121,96 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 109,70 EUR erwirtschaftet worden.

Scout24 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Experten taxieren den Scout24-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,31 EUR je Aktie.

