Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 61,00 EUR.

Das Papier von Scout24 konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 61,00 EUR. Bei 61,00 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.321 Scout24-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.08.2023 auf bis zu 63,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 3,80 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 46,12 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Scout24-Aktie 24,39 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Scout24-Aktie bei 66,97 EUR.

Am 08.08.2023 äußerte sich Scout24 zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,18 Prozent auf 121,96 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 109,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Scout24 am 02.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,31 EUR fest.

