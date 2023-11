Scout24 Aktie News: Scout24 büßt am Freitagmittag ein

Kursentwicklung

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 62,76 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Scout24 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,6 Prozent auf 62,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Scout24-Aktie bis auf 62,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 62,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 6.464 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 67,08 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 6,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,12 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 36,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,79 EUR je Scout24-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 02.11.2023 vor. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 132,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 114,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,51 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

