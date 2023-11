Scout24 Aktie News: Scout24 am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 62,96 EUR.

Die Scout24-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 62,96 EUR abwärts. Bei 62,78 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 62,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.360 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 67,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 6,54 Prozent wieder erreichen. Bei 46,12 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Scout24-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 68,79 EUR.

Scout24 ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 132,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 114,70 EUR umsetzen können.

Am 27.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,51 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

