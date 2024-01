Scout24 Aktie News: Scout24 tendiert am Donnerstagmittag fester

Scout24 im Blick

Die Aktie von Scout24 gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Scout24 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 67,16 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das Scout24-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 67,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Scout24-Aktie bisher bei 67,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,92 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 12.506 Aktien.

Bei einem Wert von 67,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Scout24-Aktie mit einem Kursplus von 0,80 Prozent wieder erreichen. Am 11.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,59 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 70,01 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 02.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 132,80 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,70 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Scout24 am 27.03.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,54 EUR je Aktie in den Scout24-Büchern.

Redaktion finanzen.net

