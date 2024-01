Scout24 Aktie News: Scout24 zeigt sich am Vormittag fester

Scout24 im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Scout24. Zuletzt sprang die Scout24-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 66,82 EUR zu.

Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 66,82 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,92 EUR zu. Bei 66,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 787 Scout24-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 67,70 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 1,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 70,01 EUR.

Scout24 gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Scout24 im vergangenen Quartal 132,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scout24 114,70 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.03.2024 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,54 EUR je Scout24-Aktie.

